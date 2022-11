Taylor Swifts Mietwohnung war so teuer wie ein Jahresgehalt!

Einmal so leben wie Taylor Swift (32)? Die Sängerin hatte 2016 in einer luxuriösen Mietwohnung in New York City gewohnt. Offenbar wurde sie von der Zeit in der Metropole so sehr geprägt, dass sie einen ganzen Song darüber schrieb. Der Track "Cornelia Street" handelt von einem Herzschmerz, welchen die Blondine wohl im Big Apple erfuhr. Jetzt steht das ehemalige Apartment von Taylor wieder leer.

Die 32-Jährige lebte auf 5.400 Quadratmetern mit vier Schlafzimmern, fünf Badezimmern sowie zwei Halbbädern. Eine Außenterrasse und ein Innenpool sind aber wohl die Highlights von Taylors ehemaligen Heim. Wie Bild berichtete, war die "Shake It Off"-Sängerin von der ersten Sekunde an überzeugt. "Sie kam herein, und ich werde das nie vergessen - sie sagte: 'Oh, das ist so raffiniert'", erinnerte sich der Haus-Besitzer David Aldea. Wer in die Fußstapfen des Popstars treten möchte, muss schlappe 43.000 Euro im Monat blechen.

Für die Country-Sängerin sind solche Summen kein Problem. Sie ist aktuell eine der erfolgreichsten Musikerinnen überhaupt. Gerade erst räumte sie bei den American Music Awards wieder heftig ab. Sie wurde mit sechs neuen Awards ausgezeichnet, besitzt insgesamt mittlerweile also 40 von den Trophäen.

Anzeige

Getty Images Taylor Swift, Country-Sängerin

Anzeige

Getty Images Taylor Swift, November 2022

Anzeige

Getty Images Taylor Swift, AMAs 2022

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de