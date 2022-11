Viel Schlaf: Ludwig Hummels will auch Fußballprofi werden!

Mats Hummels' (33) Sohn will in die Fußstapfen seines Vaters treten! Der kleine Ludwig (4) ist der ganz Stolz des Profifußballers und seiner Ex Cathy Hummels (34). Im Netz teilt die Influencer auch ganz viel aus ihrem Single-Mama-Alltag mit dem Vierjährigen. Doch auch mit seinem Papa verbringt Ludwig oft Zeit – und hat sich deshalb offenbar etwas von ihm abgeschaut: Ludwig will jetzt auch Profifußballer werden – und das aus gutem Grund…

"Ich hatte gestern ein Gespräch mit Ludwig und er hat mir gesagt, er möchte Profifußballspieler werden – weil dann kann er immer bis nachmittags schlafen", erzählte Cathy auf Instagram. In der Story markierte sie ihren Verflossenen und richtete scherzhaft direkte Worte an ihn: "Ist das so? Ist das so, dass man da so lange schlafen kann?” Dass ein Leben als Profi aber gar nicht so einfach ist, wie Ludwig sich das vorstellt, machte Cathy ihrem Nachwuchs aber auch direkt klar. "Da war ich dann erst mal dagegen, weil ich gesagt hab: Um Profifußballspieler zu werden, musst du ganz, ganz gut in der Schule sein", berichtete sie weiter.

Aktuell kann Ludwigs Papa aber wohl tatsächlich lange ausschlafen – denn der BVB-Star durfte nicht mit der Deutschen Fußballnationalmannschaft zur aktuell laufenden Weltmeisterschaft fahren. Darüber zeigten er und auch Cathy sich sichtlich enttäuscht. "Wenig überraschend ist das eine der größeren Enttäuschungen meiner Karriere", schrieb der Sportler im Netz.

Instagram / cathyhummels Cathy und Ludwig Hummels im Oktober 2022

Instagram / aussenrist15 Mats Hummels und sein Sohn Ludwig im März 2022

Getty Images Cathy Hummels im Oktober 2022

