Wie süß! Novalanalove postet Urlaubsfotos mit ihrer Familie

Novalanalove (31) genießt ihre Auszeit offenbar in vollen Zügen! Anfang August durften die Influencerin, die mit bürgerlichem Namen Farina Yari heißt, und ihr Mann DJ Jeezy ihr erstes Kind auf der Welt begrüßen – eine Tochter, die auf den Namen Nola Kiana hört. Wenige Monate nach der Entbindung gönnen sich die stolzen Eltern jetzt ihren ersten gemeinsamen Familientrip: Farina veröffentlichte ein paar süße Schnappschüsse aus ihrem Dubai-Urlaub!

Auf ihrem Instagram-Account postete die 31-Jährige jetzt eine ganze Reihe von Schnappschüssen, auf denen sie mit ihren Liebsten zu sehen ist. Auf den Bildern sitzen Farina, Jeezy und ihre Kleine zusammen in einem Restaurant – und lächeln dabei überglücklich. Vor allem Nola scheint mit ihren Eltern viel Spaß zu haben. Auf den Fotos strahlt der kleine Sonnenschein regelrecht.

Wie sehr die Kölnerin in ihrer Mutterrolle aufgeht, hatte sie bereits im Oktober in ihrer Instagram-Story durchblicken lassen. "Seitdem sie auf der Welt ist, will ich immer die Zeit anhalten, dass immer alles genau so bleibt, dass sie nicht größer wird, dass dieser Moment jetzt gerade so bleibt – aber dann wird es einfach von Tag zu Tag besser", hatte Farina von ihrem neuen Alltag geschwärmt.

Anzeige

Instagram / novalanalove Novalanalove und ihre Tochter, Oktober 2022

Anzeige

Instagram / novalanalove DJ Jeezy, Novalanlove und ihre Tochter Nola Kiana im November 2022

Anzeige

Instagram / novalanalove Novalanalove, Influencerin

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de