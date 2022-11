Fans belustigt: Sofia Vergaras Mann mit Hund im Themenpark

Joe Manganiello (45) kann nicht ohne seinen Hund. Der Schauspieler gab Sofia Vergara (50) im Jahr 2015 das Jawort. Dass die beiden noch immer so verliebt sind wie an Tag eins, bewiesen sie vor wenigen Tagen mit rührenden Worten zu ihrem siebten Hochzeitstag. Damit die Harmonie zwischen ihnen auch bestehen bleibt, verbringen sie viel Zeit miteinander, doch ganz unter sich sind die beiden Schauspieler nie: Sofia, Joe und ihr Chihuahua Bubbles waren jetzt zusammen im Freizeitpark unterwegs – die Fans reagierten total belustigt darauf.

Auf Instagram postete die Modern Family-Darstellerin einige Schnappschüsse von ihrem Ausflug in den Freizeitpark: Sie und ihr Mann posieren im Harry Potter-Park, während Joe seinen Hund Bubbles in einer Decke eingewickelt auf dem Arm hält. Auch andere Fotos zeigen den True Blood-Darsteller mit seinem Haustier. "Joe trägt sein Baby echt auf jedem Bild", merkte ein User an. "Dein Mann ist so süß mit diesem kleinen Chihuahua", schwärmte ein anderer Follower. Doch nicht alle reagierten begeistert auf die Fotos – so lautete ein Kommentar: "Wie kann man da seinen Hund mitnehmen?"

Wie unzertrennlich Joe und sein Hund Bubbles sind, machte er vor wenigen Wochen in der Show von Kelly Clarkson (40) deutlich. "[Sophia] wollte den Hund, aber der Hund wollte mich", plauderte der 45-Jährige aus und berichtete über den Moment, als Sofia und er Bubbles zum ersten Mal gesehen hatten: "Als sie mich sah, lief sie sofort zu mir herüber und das wars. Dann hat sie angefangen, Sofia anzuknurren, damit sie weggeht."

Instagram / sofiavergara Joe Manganiello und Sofia Vergara im November 2022

Getty Images Joe Manganiello und seine Frau Sofia Vergara

Instagram / joemanganiello Joe Manganiello und sein Hund Bubbles

