Hosenaktion bei WM: Cristiano Ronaldo snackte während Spiel

Was macht Cristiano Ronaldo (37) denn da? Der Profisportler ist im Moment vereinslos, weil sein ehemaliger Klub Manchester United ihn vor die Tür setzte. Nachdem er scharfe Kritik an den Entscheidungen der Führungsriege und an seinem Trainer geäußert hatte, zog der Verein Konsequenzen und löste seinen Vertrag auf. Derzeit steht der Portugiese aber sowieso mit seiner Nationalmannschaft bei der WM in Katar auf dem Platz – auch dort fiel Cristiano nun durch eine fragwürdige Aktion auf.

Am Donnerstagabend standen sich Portugal und Ghana bei der Fußball-Weltmeisterschaft auf dem Platz gegenüber. Die Sportschau veröffentlichte einen Clip, in dem die Fernsehkameras Cristiano während des Spiels bei einer seltsamen Aktion erwischten: Der Starkicker schien beim Laufen etwas in seiner Sporthose zu suchen. Was er schließlich hervorzaubert, überrascht die Zuschauer: Er hatte offenbar einen Snack im Schritt versteckt, den er sich mehr oder weniger heimlich in den Mund steckte. Kaum aufgegessen, lief er zurück auf den Rasen, als sei nichts gewesen.

Das Match gegen Ghana hielt für Cristiano aber neben dem 3:2-Sieg noch einen weiteren Triumph bereit. Er konnte seinem Team das 1:0 durch einen Elfmeter sichern – dieses Tor machte ihn zum Rekordhalter: Der 37-Jährige ist der erste Fußballer, der bei fünf verschiedenen Weltmeisterschaften treffen konnte. "Ein wunderschöner Moment. Meine fünfte WM, wir haben gewonnen und der Weltrekord ist das, was mich stolz macht", freute er sich im Anschluss.

Getty Images Cristiano Ronaldo und Joao Felix, portugiesische Nationalspieler

Instagram / cristiano Cristiano Ronaldo im August 2022

Getty Images Cristiano Ronaldo, Juni 2022

