"Keine Zeit": Danni Büchners Tochter Jada will keinen Freund

Jada Karabas (18) weiß, was sie will! Bisher hatte die Tochter von Danni Büchner (44) geplant, genau wie ihre berühmte Mama einen Job in der Öffentlichkeit auszuüben und Model zu werden. Doch ihre Zukunftspläne scheinen sich geändert zu haben: Jada möchte Anwältin werden. Doch während der Teenager sehr spezifische Vorstellungen von seiner Karriere hat, bleibt ein Thema auf der Strecke: Die Liebe – für Jada ist das aber kein Problem!

Gegenüber Bild stellte die 18-Jährige klar, dass sie aktuell keine Beziehung möchte: "Ich bin Single und plane es die nächste Zeit auch zu bleiben." Jada möchte sich derzeit auf ihre Zukunft konzentrieren, wie sie ebenfalls deutlich machte: "Ich hatte ja schon einmal größeren Liebeskummer nach einer Trennung. Aber jetzt im Moment möchte ich mich wirklich voll und ganz auf die Umsetzung meiner Pläne fokussieren. Das kommende Jahr wird das wichtigste Jahr, da muss ich auf mich gucken und habe für derartigen Stress keine Zeit."

Genaue Vorstellungen von ihrer Zukunft hat die Influencerin allemal: "Ich habe vor, Jura zu studieren", betonte Jada ebenfalls gegenüber dem Blatt. "In Spanien muss man sich noch eine weitere Fachrichtung aussuchen. Ich möchte 'Recht und Unternehmensführung' studieren", ergänzte Jada.

Anzeige

Instagram / dannibuechner Jada Karabas und Danni Büchner

Anzeige

Instagram / jadakrbs Jada Karabas im Juni 2022

Anzeige

Instagram / jadakrbs Jada Karabas im Februar 2022

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de