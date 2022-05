Elif hatte bei Sing meinen Song eine große Hürde zu meistern! Die Musikerin stellt sich unter anderem zusammen mit Clueso (42), SDP und Johannes Oerding (40) dem Tauschkonzert. Dabei interpretieren die Künstler die Songs der jeweils anderen auf ihre ganz eigene Art und Weise. In der Runde fühlt sich die Sängerin pudelwohl – doch eine Herausforderung gab es dennoch, wie sie Promiflash erzählte: Elif fiel es enorm schwer, die fremden Texte auswendig zu lernen!

Gegenüber Promiflash räumte die 29-Jährige ein: "Ich habe richtig gepaukt. Texte lernen fällt mir nicht so leicht." Vor allem Songs, die sogar in jedem Refrain andere Zeilen haben, trieben die "Unter meiner Haut"-Interpretin in den Wahnsinn. "Da hab ich mich dann schon gefragt, warum man es mir so schwer gemacht hat", klagte sie. Letztendlich habe sie es aber doch gemeistert: "Und hätte ich es nicht geschafft, hätte ich es mir einfach auf die Hand geschrieben."

Bei ihren eigenen Werken hat Elif hingegen keine Probleme. "Die habe ich ja selbst geschrieben und habe damit etwas Emotionales erlebt", erklärte sie. Auch beim Singen habe sie keine Bedenken gehabt: "Ich bin ja geübt im Singen, da vertraue ich mir."

