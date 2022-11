Pechvogel: Gerda Lewis wurde von einem Vogel angeschissen

Diesen Vorfall wird Gerda Lewis (30) nicht so schnell vergessen! Die einstige Germany's next Topmodel-Kandidatin ist für ihr tolles Modegespür bekannt – mit ihrer Community teilt die Influencerin gerne Tipps rund um die Themen Beauty und Styling. Über ihren Alltag spricht die Beauty sehr offen und scheint auch aus kleinen Missgeschicken keinen Hehl zu machen: Gerda wurde jetzt von einem Vogel angeschissen!

"Also man sagt ja, wenn ein Vogel dir auf den Kopf scheißt, hat man eine Glückssträhne. Gilt das auch, wenn ein Vogel einem auf die Hose scheißt?", fragte sich die 30-Jährige in ihrer Instagram-Story. Gerda schien dies allerdings zunächst nicht bemerkt zu haben: "Ich habe nicht mal gesehen, wann das passiert ist." Sie sah das Ganze eher gelassen und nahm es mit Humor: "Ich hoffe, es ist nichts auf dem Kopf gelandet."

Noch vor einigen Tagen hatte die Ex-Bachelorette ernste Töne angeschlagen. Grund war die Kampagne des Modelabels Balenciaga, in der Kinder BDSM-Teddys in den Händen halten. In ihrer Instagram-Story äußerte Gerda ganz klar ihre Meinung dazu: "Gott sei Dank habe ich da eh noch nie viel eingekauft. Aber was denken die sich?"

Anzeige

Instagram / gerdalewis Gerda Lewis, ehemalige Bachelorette

Anzeige

Instagram / gerdalewis Gerda Lewis im Mai 2022

Anzeige

Instagram / gerdalewis Gerda Lewis, Ex-Bachelorette

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de