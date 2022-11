Süß! Julian Claßen hat Überraschungstrip für Tanja geplant

Da hat sich Julian Claßen (29) wohl etwas Besonderes einfallen lassen! Der YouTuber ist kurz nach seiner Trennung von Bibi Claßen (29) mit der ehemaligen Schwimmerin Tanja Makarić (25) zusammengekommen. Wie verliebt die beiden ineinander sind, stellen sie gerne mit Beiträgen im Netz zur Schau. Der zweifache Papa hat sich nun sogar eine besondere Überraschung für seine Liebste einfallen lassen: Julian hat für Tanja heimlich eine Reise geplant!

In seiner Instagram-Story beantwortete der YouTube-Star seinen Fans einige Fragen. Ein Follower wollte wissen, was denn sein nächstes Reiseziel sei. "Ich habe wirklich die perfekte Überraschungsreise für Tanja gebucht", plauderte der 29-Jährige aus, ohne zu verraten, wohin es genau geht. "Aber ich konnte es nicht für mich behalten und habe ihr vor ein paar Tagen alles erzählt", gab er zu.

Das ist aber nicht das Einzige, was die beiden in naher Zukunft vorhaben: Die beiden wollen umziehen! Wohin genau, steht allerdings noch nicht fest – offenbar können sie sich aber auch vorstellen, für ihr neues Liebesnest auszuwandern. "Wenn wir nach Spanien ziehen würden – auf jeden Fall würden wir dann auch Spanisch lernen, so eine Hammer-Sprache", plauderte die 25-Jährige aus.

Instagram / tanjamakaric_ Tanja Makarić und Julian Claßen im Oktober 2022 in Vancouver

Instagram / julienco_ Tanja Makarić und YouTuber Julian Claßen

Instagram / tanjamakaric_ Tanja Makarić im Oktober 2022

