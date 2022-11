Konkrete Pläne: Wollen Julian Claßen und Tanja auswandern?

Tanja Makarić (25) spricht da ein interessantes Thema an! Seit einigen Monaten sind der Youtuber Julian Claßen (29) und die Ex-Schwimmerin ein Paar. Die beiden wirken unzertrennlich und scheinen jede freie Minute miteinander zu verbringen. Auch die Kinder des zweifachen Vaters hat sie schon längst kennengelernt. Aber wollen sich die Turteltauben nun ein gemeinsames Leben im Ausland aufbauen? Tanja spricht nun sogar vom Auswandern!

In ihrer Instagram-Story zeigte sie mal wieder, wie ihr Alltag so aussieht: Wäsche waschen und Co. – dabei kam sie auf ein ganz spezielles Thema. So langsam müssen sich Tanja und Julian anscheinend nämlich auf ein großes Vorhaben vorbereiten: "Wir ziehen ja um." Doch damit nicht genug. "Wenn wir nach Spanien ziehen würden – auf jeden Fall würden wir dann auch Spanisch lernen, so eine Hammer-Sprache", führte sie aus. Dass sie in ein anderes Liebesnest ziehen wollen, steht offenbar schon fest. Haben sich die Netz-Bekanntheiten aber auch dazu entschieden, auszuwandern?

Erst Anfang November erklärte die 25-Jährige, dass öfter mal Fans vor dem Haus ihres Partners stehen und sie fotografieren würden. Tanja bekomme deshalb sogar Panikattacken. "Das ist für mich so unfassbar krank. [...] Ich finde das einfach nur unglaublich gestört", erzählte sie ihren Followern. Fühlen sich die zwei also so unwohl, dass sie nun sogar das Land verlassen wollen?

Anzeige

Instagram / tanjamakaric_ Tanja Makarić, Freundin von Julian Claßen

Anzeige

Timm, Michael / ActionPress Tanja Makarić und Julian Claßen im September 2022 in Berlin

Anzeige

Action Press / Timm, Michael Tanja Makarić am kinderTag in Berlin im September 2022

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de