Wird Walentinas Beziehung "Promi Big Brother" überleben?

Ist Walentina Doronina (22) bald wieder zu haben? Das Reality-TV-Sternchen ist seit rund drei Monaten mit dem Unternehmer Can Kaplan zusammen und scheinbar recht glücklich. Walentinas Promi Big Brother-Teilnahme stellt die Beziehung aber vor neue Herausforderungen. Dass sie im TV-Container über ihr schwieriges Verhältnis zu Cans Eltern sprach, stieß diesem übel auf. Nachdem sie darüber geredet hatten, stellte die Influencerin ihre Liebe infrage. Kann sie dem ganzen Trubel standhalten?

Wie aus einer Promiflash-Umfrage [Stand: 25. November, 19:45 Uhr] hervorgeht, ist der Großteil der Teilnehmer davon überzeugt, dass Walentina und Can früher oder später einen Schlussstrich unter ihre Beziehung ziehen. 95,5 Prozent gaben an: "Ich fürchte, die trennen sich." Nur 4,5 Prozent sind hingegen der Meinung, dass die beiden zusammenbleiben.

Ein ähnliches Meinungsbild spiegelt sich auch in den Kommentaren unter einem Promiflash-Beitrag auf Instagram wider. "Wie kann eine zukünftige Frau von ihm über die Familie schlecht reden, dass ganz Deutschland das mit bekommt! Ich würde sie niemals als Vater akzeptieren. Deswegen hatte diese Beziehung bevor sie begonnen hat keine Chance", ärgerte sich ein User. Ein anderer bemerkte: "Wie schwer es ihm fiel, 'Ich liebe dich auch' zu sagen. Da war so viel Enttäuschung und Unwohlsein in seinen Augen."

"Promi Big Brother" ab Freitag, 18. November 2022, täglich live und "Promi Big Brother – Die Late Night Show" direkt im Anschluss live auf Sat.1 und auf Joyn

Walentina Doronina bei "Promi Big Brother"

Walentina Doronina und Can Kaplan im August 2022

Walentina Doronina bei "Promi Big Brother"

