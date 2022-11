Zwischen Mike Heiter und Laura kriselte es schon monatelang

Hat sich die Trennung schon angedeutet? Mike Heiter (30) und Laura Morante (31) gaben erst kürzlich und total überraschend ihre Trennung bekannt. Der Love Island-Star und die Beauty wirkten eigentlich total glücklich und teilten erst vor wenigen Tagen noch süße Pärchenbilder aus dem Urlaub. Doch gegenüber Promiflash stellt der TV-Star klar: Die Trennung der beiden hat sich schon länger angebahnt.

Offenbar hatten die zwei schon einige Zeit mit der Beziehung zu kämpfen. "Es hat schon mehrere Monate gekriselt. Ich habe oft daran festgehalten und nicht direkt aufgegeben, aber jetzt ging es nicht mehr. Getrennt haben wir uns gestern", stellte der Kampf der Realitystars-Kandidat gegenüber Promiflash klar.

Was genau letztlich der Trennungsgrund war, verriet Mike allerdings nicht. "Es sind mehrere Sachen, die sich über die Zeit angehäuft hatten, und ich dachte, wir kriegen es noch mal hin", erklärte er ehrlich und betonte, dass es so am Ende die beste Entscheidung gewesen sei.

Instagram / mikeheiter Mike Heiter mit Laura Morante im November 2022 auf Zanzibar

Instagram / mikeheiter Mike Heiter, Reality-TV-Stars

Instagram / lauramorante___ Mike Heiter und Laura Morante, Juni 2020

