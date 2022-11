"Größtes Glück der Welt": Georgina Fleur schwärmt von Spross

Georgina Fleur (32) ist immer noch verliebt wie am ersten Tag! Das nicht etwa in einen Mann – sondern in ihr Töchterchen. Die erblickte im August vergangenen Jahres das Licht der Welt. Seitdem gibt die ehemalige Der Bachelor-Kandidatin immer wieder zuckersüße Einblicke in ihren Alltag als alleinerziehende Mama. Jetzt kommt Georgina gar nicht mehr aus dem Schwärmen über ihren Nachwuchs heraus!

Auf Instagram verrät der Rotschopf seiner Community: "Ich bin als Mama einfach so über die Maßen stolz auf die Kleine. Wie toll sie sich entwickelt. Ich könnte sie stundenlang über den Tag verteilt einfach nur beobachten." Das Kleinkind sei das "Beste", was der 32-Jährigen hätte passieren können, ihr "größtes Glück der Welt". Das Mädchen könne auch schon allerhand: Tiere nachmachen, 'Ja' und 'Nein' sagen und sogar aufräumen, ist die Dubai-Auswanderin begeistert von ihrem Liebling.

Georgina scheint sehr erleichtert zu sein, dass es ihrem Baby wieder besser geht. Erst Ende Oktober ist die Reality-TV-Bekanntheit nämlich noch in großer Sorge gewesen. In ihrer Instagram-Story verriet die ehemalige Kampf der Realitystars-Teilnehmerin, dass ihr Spross sehr stark krank war: "Heute Nacht war der absolute Horror, wir haben gar nicht geschlafen. Alle zwei Stunden war sie wach, hat gewimmert, hatte Fieber", ließ sie ihre Fans damals wissen.

Instagram / georginafleur.tv Georgina Fleurs Tochter im Oktober 2022

Instagram / georginafleur.tv Georgina Fleur und ihre Tochter im Oktober 2022

Instagram / georginafleur.tv Georgina Fleur im April 2022 in Dubai

