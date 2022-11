Zuckersüß: So groß ist Georgina Fleurs Tochter inzwischen

Georgina Fleur (32) gewährt weitere Blicke auf ihren Nachwuchs. Im August 2021 hatte das erste Kind der ehemaligen Dschungelcamp-Teilnehmerin das Licht der Welt erblickt. Seitdem gibt die Influencerin immer wieder Einblicke in ihren Mama-Alltag. So erzählte sie vor einigen Wochen beispielsweise besorgt, dass es ihrer Tochter nicht gut gehe. Jetzt teilte Georgina neue Aufnahmen, auf denen ihr Nachwuchs wieder ein Stückchen größer aussieht.

In ihrer Instagram-Story veröffentlichte die 32-Jährige nun einige Clips, in denen ihr Nachwuchs zu sehen ist. Während die Einjährige zunächst nur auf dem Bett sitzt, sieht man sie in der nächsten Story, wie sie begeistert am Fenster steht und in die Ferne schaut. Dabei fällt sofort ins Auge, wie groß Georginas Tochter inzwischen geworden ist. Offenbar war der Wonneproppen auch sehr daran interessiert, was draußen so vor sich geht. "Engelchen, das kennst du gar nicht: Regen", erklärte die Mama kurz darauf.

Bereits im vergangenen Oktober hatte die rothaarige Beauty ihre Follower an der Entwicklung ihres Töchterchens teilhaben lassen. Damals freute sich der Realitystar, dass sein Kind seine ersten Schritte gemacht hat. "Mit Schühchen leider noch etwas wackelig", hatte Georgina zu einer Aufnahme geschrieben.

Instagram / georginafleur.tv Georgina Fleurs Tochter im November 2022

Instagram / georginafleur.tv Georgina Fleurs Tochter im November 2022

Instagram / georginafleur.tv Georgina Fleur und ihre Tochter im Oktober 2022

