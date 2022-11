Hugh Grant und Co.: "Tatsächlich... Liebe" bekommt Reunion

Die Stars aus Tatsächlich... Liebe kommen wieder an einen Tisch. Der kultige Weihnachtsfilm von 2003 gehört für viele Fans jedes Jahr aufs Neue zum Programm. Bis heute werden die Stars Emma Thompson (63) und Hugh Grant (62) mit dem Streifen in Verbindung gebracht. Thomas Brodie-Sangster (32) gelang dadurch sogar der Sprung nach Hollywood. Und jetzt werden die Darsteller von "Tatsächlich... Liebe" nach fast 20 Jahren wieder zusammenkommen.

Auf Twitter teilte der Sender ABC die frohe Botschaft den Fans mit, indem ein erster Clip gepostet wurde. "Wir brauchen alle jetzt mehr als zuvor etwas Liebe... tatsächlich", schrieb der Sender und kündigte die Premiere von "The Laughter & Secrets of 'Love Actually'. 20 Years Later: A Diane Sawyer Special" für den 29. November an. Demnach wird Moderatorin Diane Sawyer (76) durch die Reunion führen. In dem Video sind auch schon die Hauptdarsteller um Emma, Hugh und Thomas dabei zu sehen, wie sie erste Erinnerungen teilen.

Wiederzusammenkünfte von Kultformaten schienen in den vergangenen Jahren besonders beliebt. Den Vormarsch machte die Sitcom Friends mit einer riesigen Show zur Reunion. Zum Red-Nose-Day 2017 wurde schon einmal eine zehnminütige Fortsetzung von "Tatsächlich... Liebe" gedreht, aber ganz so groß wie bei "Friends" wird das Treffen von Schauspielern und Crew wahrscheinlich nicht werden. Allerdings dürfen sich die Fans offenbar auf noch nicht bekannte Backstage-Anekdoten freuen.

Emma Thompson und Alan Rickman in "Tatsächlich... Liebe"

Thomas Brodie-Sangster und Liam Neeson in "Tatsächlich... Liebe"

Andrew Lincoln als Mark in "Tatsächlich... Liebe"

