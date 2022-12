"Unerträglich": Hugh Grant hatte keine Lust auf Tanzszenen

Hugh Grant (62) hat vor allem eine legendäre Filmszene in unschöner Erinnerung! Durch seine Rollen in "Notting Hill" oder Bridget Jones ist der britische Schauspieler weltweit berühmt geworden. Vor allem als britischer Premierminister in der romantischen Komödie Tatsächlich... Liebe ist er vielen Fans in Erinnerung geblieben. Das hat sicherlich vor allem mit der Szene zu tun, in der er zu dem Lied "Jump" von den Pointer Sisters eine legendäre Tanzeinlage hingelegt hatte. Nun verriet Hugh, dass er sich sehr vor dieser Performance gefürchtet hatte!

In einem Interview mit People erinnerte sich Hugh an die Dreharbeiten zu der weihnachtlichen Komödie zurück und erklärte, dass er nicht gerade begeistert von der Tanzeinlage war, die man für ihn vorgesehen hatte. "Ich sah es im Drehbuch und dachte: 'Das werde ich nicht gerne machen'. Ich hatte überhaupt keine Lust, den Tanz zu tanzen, geschweige denn, ihn zu proben. Unerträglich", grummelte der 62-Jährige in dem Gespräch. Nachdem sich der gebürtige Londoner lange davor gesträubt hatte, lieferte er dem Produktionsteam schließlich doch noch die legendäre Darbietung auf dem Parkett.

Zwar haben ihm seine Filmrollen, in denen er stets den begehrenswerten und attraktiven Traummann spielte, zu seinem Erfolg verholfen – allerdings feiert es Hugh, andere Charaktere zu verkörpern. "Ich bin froh, dass die Zeit in meiner Karriere, in der ich die charmante Hauptrolle gespielt habe, vorbei ist. Ich habe in letzter Zeit viel charakterstärkere Rollen gespielt und das sehr genossen", plauderte er vor einigen Monaten in einem Entertainment Weekly-Interview aus.

Getty Images Hugh Grant im Juli 2022

Getty Images Hugh Grant auf der "Tatsächlich... Liebe"-Premiere in Tokio im Januar 2004

Getty Images Hugh Grant, Schauspieler

