Inas Schlaganfall: Wie geht es Coupleontour-Nessi aktuell?

Coupleontour-Nessi gibt ehrliche Einblicke in ihre Gefühlswelt! Im Juli hatte ihre Ehefrau Ina einen Schlaganfall erlitten – seitdem befindet sie sich zur Heilung im Krankenhaus. Wenige Tage später brachte Nessi ihre gemeinsame Tochter zur Welt. Das Mamasein sowie die Besuche bei Ina, die beinahe täglich stattfinden, wuppt die Influencerin fast ganz alleine. Jetzt verrät Nessi, wie es ihr derzeit geht!

"Also natürlich geht es mir besser als ganz am Anfang", teilt die Brünette auf Instagram mit. Sie habe sich mittlerweile an die neue Situation ihres Lebens gewöhnt. Anfangs habe Nessi noch gedacht, es wäre alles bloß ein "Traum", aus dem sie bald aufwachen würde, "aber man hat jetzt die Situation verstanden und weiß, was es für ein Weg ist", erklärt die 25-Jährige. Sie lenke sich derzeit auch hin und wieder mal ab, was sie in der Anfangszeit nie getan hätte.

Erst erklärte Nessi noch, dass sie genervt sei von den ständigen Fragen ihrer Community, wann man Ina endlich zu Gesicht bekäme. Sie verriet, dass es Familienbilder mit Baby Olivia gäbe, aber ihre Frau noch nicht bereit sei, diese mit der Öffentlichkeit zu teilen. Dann muss Ina ihre Meinung aber schnell geändert haben. Am selben Tag postete das Paar zwei Familienbilder auf Instagram. Auf denen bewundern die Eheleute ihren Spross. Ina huscht sogar ein Lächeln über das Gesicht.

Anzeige

Instagram / coupleontour Nessi von Coupleontour mit Inas Perücke, November 2022

Anzeige

Instagram / coupleontour Coupleontour-Nessi mit ihrer kleinen Tochter Olivia

Anzeige

Instagram / coupleontour Coupleontour Nessi und Ina mit ihrem Baby im November 2022

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de