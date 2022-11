Kevin Yanik weinerlich: Er würde Sohn gerne häufiger sehen

Kevin Yanik wird hochemotional! Mit Katharina Wagener (27) hat er den gemeinsamen Sohn Lio. Seitdem die ehemaligen Are You The One?-Teilnehmer kein Paar mehr sind, scheint zwischen den beiden Eiszeit zu herrschen – auch im Umgang mit ihrem Kind würde es nicht gut laufen. Kevin muss sich immer wieder Unterstellungen unterziehen, er würde nicht genug für sein Kind da sein. Jetzt bezieht er Stellung!

Auf Instagram erklärt Kevin, dass Sätze wie: 'Du bist nicht für deinen Sohn da', ihm sehr weh täten. "Jeden Tag muss ich mir das anhören, Leute", verrät der Reality-TV-Star. Dabei würde der Sänger total gerne mehr Zeit mit seinem Sohn verbringen, aber das wäre nicht so leicht. "Ich bin halt nun mal der Mann und kann mich nur an meine Zeiten halten und das Beste draus machen", offenbart er kurz vorm Weinen.

Zum Weinen war ihm wahrscheinlich auch zumute, als der kleine Lio Mitte November einen Unfall hatte. Kathi erklärte auf Instagram völlig fertig, dass er die Treppe heruntergefallen war. "Er hat zum Glück geweint nach dem Sturz", erzählte die Blondine erleichtert. Sie habe den Kleinen beruhigt, aber sei dann sicherheitshalber mit ihm ins Krankenhaus gefahren.

Instagram / kathiwagener Kevin Yanik und Katharina Wagener, "Are You The One?"-Stars

Instagram / kevinyanik Kevin Yanik und sein Kind im Januar 2022

Privat Kevin Yanik mit seinem Hund

