Kylie Jenner will unterstützende Frau für Travis Scott sein

Kylie Jenner (25) unterstützt ihren Travis Scott (31), wo sie nur kann. Seit 2017 führen der Keeping up with the Kardashians-Star und der Musiker eine On-off-Beziehung. Einmal sollen sie sich sogar getrennt haben, weil Travis angeblich eine Affäre mit Rojean Kar hatte. Travis bestreitet das allerdings – und auch Kylie scheint das wohl nicht zu glauben. Oder würde sie ihren Liebsten sonst bei allem supporten?

Beim Staffelfinale von The Kardashians machte die Crew einen Ausflug nach Las Vegas, als Kylie ihren Partner bei den Billboard Music Awards im Mai 2022 unterstützte. Kylie gab während der Episode einige seltene Einblicke in ihr Familienleben. Vor der Preisverleihung fühlte sich Kylie "wirklich gut" mit ihrem Look. "Ich will wirklich eine unterstützende Ehefrau sein, nicht wirklich der Star des Abends", erklärte sie.

Aber nicht nur Kylie war bei dem Event anwesend. "Unsere Tochter ist hier bei uns, um die Show zu sehen. Ich freue mich jedes Mal, wenn sie mit uns kommen kann." Von ihrer Mutter habe Kylie gelernt, wie wichtig Familie sei. "Das ist bei uns allen gleich – es geht nur um die Familie. Wir haben einfach eine sehr enge Beziehung. Ich zwinge meine Tochter nie zu etwas, ich lasse ihr immer die Wahl – aber sie wird ihre Mutter nicht verlassen. Sie hat es verstanden, sie liebt es, mit mir überall hinzugehen", erklärte die Beauty weiter.

Getty Images Kylie Jenner und Travis Scott, Mai 2022

Getty Images Kylie Jenner und Travis Scott, Mai 2022

Getty Images Travis Scott, Stormi Webster und Kylie Jenner auf den Billboard Music Awards 2022

