Leger unterwegs: Schwangere Behati Prinsloo in Leggings-Look

Kurios kann auch lässig! Behati Prinsloo (34) ist seit 2014 mit dem Sänger Adam Levine (43) verheiratet und inzwischen erwarten sie gemeinsam das dritte Kind. Ihre Schwangerschaft stellt die Laufstegschönheit gerne zur Schau. So posierte der Victoria's Secret-Engel für den Fotografen Hugh Lippe für etwas außergewöhnlichere Babybauch-Bilder und geriet dafür in die Kritik. Auch sonst präsentiert sich Behati öfter mit eher exzentrischen Styles. Sie kann aber auch anders und zeigte sich jetzt in einem lässigen Leggings-Look.

Am vergangenen Dienstag wurde das Model beim Einkaufen von Geschenken in einem coolen Outfit gesichtet. Zu schwarzen Sport-Leggings trug sie ein schwarzes Shirt, das nicht ganz blickdicht war und die Aufmerksamkeit auf ihren großen Babybauch lenkte. Darüber trug die 34-Jährige ein blau-weiß-schwarz kariertes Hemd, das sie lässig hochgekrempelt hatte. Die schwarzen Nike-Schuhe mit buntem Blumenprint rundeten das Outfit perfekt ab. Ein kleines Highlight war eine ebenfalls schwarze Tasche, die mit vielen Nieten und Schnallen besetzt war.

Auf ihrem Instagram-Kanal hat Behati bisher nicht viel zu ihrer Schwangerschaft preisgegeben. Dennoch posiert sie immer mal wieder vor einem Fenster oder zeigt sich in einem sexy Bodysuit, um ihre Babykugel perfekt in Szene zu setzen.

Anzeige

Instagram / behatiprinsloo Behati Prinsloo im Oktober 2022

Anzeige

MEGA Behati Prinsloo, Model

Anzeige

Getty Images Behati Prinsloo und Adam Levine im November 2021 in West Hollywood

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de