Behati Prinsloo setzt ihren Babybauch modisch in Szene

Behati Prinsloo (34) weiß ihren Babybauch modisch in Szene zu setzen! Das Model erwartet ihren dritten Nachwuchs – mit Ehemann Adam Levine (43) hat sie bereits zwei Töchter. In den vergangenen Wochen landete die Familie allerdings nicht aufgrund der Schwangerschaft in den Schlagzeilen: Der Musiker soll seine Partnerin betrogen haben. Doch die Beauty ließ sich von den Gerüchten nichts anmerken und genoss jetzt einen Einkaufsbummel.

Paparazzi erwischten die 34-Jährige mit ihrer ältesten Tochter Dusty beim entspannten Nachmittagsausflug in Santa Barbara. Auf den Fotos sieht man das Mutter-Tochter-Duo bei einem Shopping-Ausflug. Passend dazu sind die beiden äußerst lässig gekleidet: Behati entschied sich für ein figurbetontes braunes Kleid, das ihre wachsende Körpermitte zur Schau stellt. Abgerundet wird der Look durch Sneaker und ein graufarbenes T-Shirt.

Während ihrer dritten Schwangerschaft hält Behati ihre Fans immer wieder auf dem Laufenden – regelmäßig postet sie Updates und niedliche Schnappschüsse. Erst vor ein paar Tagen verriet sie, dass sie ein wenig gesundheitlich angeschlagen sei. Nichtsdestotrotz postete sie auf Instagram ein Bild, auf dem ihre Babykugel zu sehen war.

Getty Images Behati Prinsloo und Adam Levine, November 2021

Getty Images Behati Prinsloo, Model

Instagram / behatiprinsloo Behati Prinsloo, Model

