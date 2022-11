Nach Baby Noah: Big Sean feiert Geburtstag von Ziehtochter

Big Sean (34) hat allen Grund zum Feiern! Im vergangenen Juli verkündeten der Musiker und seine Freundin Jhené Aiko (34) stolz, dass sie zum ersten Mal gemeinsamen Nachwuchs erwarten. Vor wenigen Tagen war es dann endlich so weit und das Paar durfte den kleinen Noah Hasani auf der Welt begrüßen. Kurz nach der Geburt seines Sohnes gab es nun für den Ex von Ariana Grande (29) einen weiteren Grund zum Feiern: Seans Ziehtochter Namiko wurde 14 Jahre alt!

In einer Instagram-Story teilte Sean am vergangenen Montag süße Glückwünsche an die Tochter seiner Partnerin: "Ich liebe dich, Nami! Du bist einer der klügsten und coolsten Menschen auf Welt [...] und neuerdings auch große Schwester!", betitelte er ein Bild mit dem Teenager. Aber auch ihre Mama kam in einem Post gar nicht mehr aus dem Schwärmen heraus: "Du bist die coolste Person, die ich kenne! Meine Tierliebhaberin, Schauspielerin, Anime-Expertin, Rockstar, Skatergirl, Künstlerin."

Auch die Fans des Paares freuten sich für das Geburtstagskind: "Die Schönheit in dieser Familie ist unvergleichlich", "Alles Gute zum Geburtstag, Namiko! Du bist einfach schon so erwachsen!", "Sie wächst so wunderschön heran! Ich wünsche dir alles Gute!", schrieben Nutzer der Social-Media-Plattform in den Kommentaren.

Instagram / jheneaiko Jhené Aiko und Big Sean

Instagram / jheneaiko Jhené Aikos Tochter Namiko

Instagram / jheneaiko Jhené Aiko und ihre Tochter Namiko

