Wiederholungstäterin: Mag Ariana Grande vergebene Männer?

Lässt sich da ein Muster erkennen? Die Sängerin Ariana Grande (30) hat ein turbulentes Liebesleben. Erst vor Kurzem wurde bekannt, dass das Stimmwunder nach zwei Jahren Ehe mit dem Immobilienmakler Dalton Gomez auf eine Scheidung zusteuert. Die Liebesgerüchte um sie und einen neuen Mann ließen nicht lange auf sich warten: Offenbar bandelt die 30-Jährige nun mit ihrem Kollegen Ethan Slater (31) an, der Frau und Kind hat. Historisch betrachtet ist es nicht das erste Mal, dass sich Ariana für einen vergebenen Mann interessiert!

Wie Bravo berichtet, sei es im Liebesleben der Popsängerin in der Vergangenheit vermehrt zu verzwickten Liebesdreiecken gekommen. Ihre Romanze mit dem Rapper Big Sean (35) war beispielsweise unmittelbar auf dessen Verlobung mit der Glee-Darstellerin Naya Rivera (✝33) gefolgt. Diese hatte damals in ihrer Autobiografie angedeutet, dass es wohl zu einer Überschneidung gekommen war. Und auch Arianas Blitzverlobung mit dem Comedian Pete Davidson (29) war nicht vollkommen unbeschwert gestartet. Dieser hatte damals für die "thank u, next"-Interpretin seine Verlobung zur Schauspielerin Cazzie David gelöst.

Wie ein Insider im Gespräch mit Page Six verriet, soll Ethans Noch-Ehefrau derzeit überhaupt nicht begeistert sein. Offenbar habe sie die Entwicklungen nicht kommen sehen und fühle sich von ihrem langjährigen Partner für dessen Flirt mit der Sängerin verraten, wie der Insider meint: "Es ist furchtbar. Sie waren Highschool-Sweethearts. Sie haben ein Baby! Sie ist ein Wrack."

Getty Images Big Sean und Ariana Grande im Februar 2015

Getty Images Pete Davidson und Ariana Grande im August 2018

Getty Images Lilly Jay und Ethan Slater im Juni 2018

