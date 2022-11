Nach sechs Jahren: Victoria Swarovski will wieder singen!

Victoria Swarovski (29) besinnt sich auf ihre Wurzeln! Heute ist sie einem breiten Publikum als Moderatorin von Let's Dance bekannt, das sie als Nachfolgerin von Sylvie Meis (44) seit 2018 moderiert. Doch eigentlich begann ihre Karriere ganz anders: Schon mit 17 Jahren unterschrieb die Österreicherin ihren ersten Plattenvertrag. Die letzte ihrer fünf Singles veröffentlichte sie 2016 – doch nun will Victoria bald wieder Musik veröffentlichen!

"Ich komme ja eigentlich von der Musik und bin dann so ins Tanzen geschlittert. Ich gehe aber jetzt wieder viel ins Studio. Es ist schon meine Passion, ich liebe das schon sehr", erzählte sie im Promiflash-Interview. Allerdings sei Victoria auch sehr perfektionistisch und stehe sich deshalb bei ihrer Musikkarriere wohl selbst im Weg: "Das ist so etwas Emotionales und Spezielles, da möchtest du das natürlich so perfekt wie möglich machen. Aber wir wissen alle, perfekt gibt es nicht", stellte sie klar.

Um mit ihren Songs zufrieden zu sein, müsse sie ihren Perfektionismus ablegen und einfach nur ihr Bestes geben – das ginge aber nicht von heute auf morgen. "Aber mit bestem Wissen und Gewissen kann man es machen, aber deshalb braucht es noch ein bisschen", erklärte Victoria gegenüber Promiflash.

Getty Images Victoria Swarovski im November 2010

Getty Images Victoria Swarovski im Oktober 2022

Getty Images Victoria Swarovski bei "Let's Dance" 2022

