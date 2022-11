Vicky Pattison zeigt stolz "Cellulite und Bauchröllchen"

Vicky Pattison (35) setzt sich für ein positives Selbstwertgefühl ein! In der Vergangenheit hatte die Geordie Shore-Beauty oft mit ihrem Äußeren zu kämpfen. 2019 beichtete sie ihren Fans sogar, dass sie früher an einer seltenen Essstörung gelitten habe. Inzwischen fühlt sie sich aber wieder richtig wohl in ihrem Körper und verriet sogar, dass sie ihren Brüsten die Spitznamen "Ant und Dec" gegeben hatte. Jetzt beweist Vicky erneut, dass sie voll und ganz zu ihrem Körper steht.

Auf Instagram zeigte die 35-Jährige stolz ihre "Cellulite und Bauchrollen" in einer Reihe von Schnappschüssen, um den stark gefilterten und unrealistischen Erwartungen, die die sozialen Medien mit sich bringen können, den Kampf anzusagen. "Mir ist klar geworden, dass es wahrscheinlich viel zu viele sorgfältig kuratierte Glam-Shots und ausgefallene Werbung auf meinem Profil gibt – hier ist also etwas von meiner Realität. Eine Realität, für die ich mich nicht nur nicht schäme, sondern auf die ich verdammt stolz bin", schrieb die TV-Bekanntheit und fügte hinzu, sie sei 35, habe Falten, Cellulite, Grübchen, Bauchrollen, scheinbar absolut keine Lippen im Vergleich zu allen anderen hier und ein Doppelkinn. "Ich habe gute und schlechte Seiten, ich habe gute und schlechte Tage. Und nichts davon macht mich zu einem weniger guten Menschen oder weniger wert", erklärte sie weiter.

Dann richtete die Beauty das Wort an ihre Community: "Lasst euch nicht zu sehr von der 'perfekten' Seite der sozialen Medien einnehmen, lasst diese Bilder nicht beeinflussen, wie ihr euch selbst und euren Selbstwert seht. Denn hinter jedem einzelnen dieser Glamour-Fotos stehen eine Million weitere wie dieses." Vicky forderte ihre Follower auf, nett zu sich selbst zu sein, denn "es gibt viel mehr Schönheit, die man in der Realität finden kann."

Getty Images Vicky Pattison, TV-Bekanntheit

Instagram / vickypattison Vicky Pattison zeigt ihre Bauchrollen

Instagram / vickypattison Vicky Pattison verzieht das Gesicht

