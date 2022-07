Diese Spitznamen hat Vicky Pattison ihren Brüsten gegeben

Vicky Pattison (34) verrät ein witziges Detail. In der Vergangenheit hatte die Geordie Shore-Bekanntheit stark mit ihrem Äußeren zu kämpfen. 2019 hat die Reality-Beauty ihren Fans mitgeteilt, dass sie an einer seltenen Essstörung gelitten hat. Heute fühlt sie sich pudelwohl in ihrem Körper und spricht offen über die Veränderungen, die sie im Laufe der Jahre erlebt hat. Dazu zählt auch ein skurriles Detail zu Vickys Busen.

"Jeder nimmt an, dass ich nach der Brustvergrößerung immer diese lächerlich festen Brüste habe", erzählte sie im Gespräch mit The Sun on Sunday. Aber die 34-Jährige räumte ein, dass ihre Oberweite in den acht Jahren seit dem Eingriff von der Schwerkraft beeinflusst wurde. "Sie sind nicht so fest, wie ich es gerne hätte, es sind normale Frauenbrüste. Ich denke, man könnte sie Spaniel-Ohren nennen", scherzte Vicky und ergänzte: "Und ein Spitzname? Ant und Dec!"

Damit tragen ihre Brüste die Spitznamen eines britischen Moderatorenduos. Anthony McPartlin (46) und Declan Donnelly (46) führten jahrelang zusammen unter anderem durch die britische Version des Dschungelcamps. Sie waren es, die Vicky 2015 zur Dschungelkönigin krönten.

