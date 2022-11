Wie süß! Sarah Paulson macht Holland eine Liebeserklärung

Sarah Paulson (47) könnte nicht glücklicher sein. Die "American Horror Story"-Darstellerin lernte Holland Taylor (79) bereits 2005 kennen. Doch erst Jahre später, nachdem sie sich zufällig über den Weg gelaufen sind, fingen sie an zu chatten – 2015 gaben die beiden Frauen dann ihre Beziehung bekannt. Die zwei sind bis heute noch total ineinander verliebt, wie die 47-Jährige im Netz nun verdeutlichte: Sarah veröffentlichte ein süßes Bild von sich und ihrer Liebsten.

In ihrer Instagram-Story postete Sarah ein Selfie, das sie und die Two and a half Men-Darstellerin zeigt. Dabei sieht man, wie Sarah einen Arm um ihre Partnerin legt und ihren Kopf an den von Holland schmiegt. Die 79-Jährige lächelt währenddessen sichtlich glücklich in die Kamera. Für die Brünette ist das aber nicht selbstverständlich, denn sie schrieb zu ihrem Beitrag: "Ich bin dankbar."

Das ist aber nicht das erste Mal, dass Sarah ihrer Holland süße Wort widmet. "Alle Wege führen mich zu diesem Gesicht, diesen Augen und dieser Seele", hatte die Ratched-Darstellerin zu einer Schwarz-Weiß-Aufnahme von Holland dazugeschrieben. Der Anlass für diese Liebeserklärung ist der 78. Geburtstag der "Wedding Date"-Darstellerin gewesen.

Getty Images Sarah Paulson und Holland Taylor im September 2021

Getty Images Sarah Paulson und Holland Taylor bei den Emmys 2022

Instagram / mssarahcatharinepaulson Sarah Paulson und Holland Taylor im September 2022

