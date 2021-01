Was für eine berührende Liebesgeschichte! Seit 2015 sind die US-amerikanischen Schauspielerinnen Sarah Paulson (46) und Holland Taylor (78) offiziell ein Paar und scheinen nach wie vor sehr glücklich miteinander zu sein. Von der Liebe zu ihrer 32 Jahre älteren Partnerin berichtet die American Horror Story-Darstellerin allerdings nur sehr selten – und am wenigsten auf Social Media. Jetzt macht die 46-Jährige allerdings eine Ausnahme: Anlässlich des 78. Geburtstages ihrer Liebsten widmet die Blondine ihr nun öffentlich äußerst emotionale Zeilen.

"Alle Wege führen mich zu diesem Gesicht, diesen Augen und dieser Seele", schreibt Sarah zu einem Schwarz-Weiß-Schnappschuss von ihrer Liebsten Holland auf Instagram. Die Emmy-Preisträgerin findet aber noch mehr süße Worte, um ihrer Freundin zu ihrem 78. Geburtstag zu gratulieren. "Du bist ganz einfach alles für mich. Heute. Morgen. Immer.", schwärmt die US-Amerikanerin. Ihren Gruß schließt sie mit den neckischen Worten, dass falls die "The Wedding Date"-Darstellerin das von ihr gepostete Bild nicht mögen sollte, sie schlichtweg ein "Idiot" sei. Und dass sie in dem Fall bitte nicht sauer werden solle.

Offenbar ist Holland aber überhaupt nicht wütend über die Fotoauswahl – ganz im Gegenteil. Denn die Evelyn-Harper-Darstellerin aus Two And A Half Men antwortet sozusagen postwendend auf Sarahs bewegende Zeilen. In einem Wort fasst sie ihre Reaktion auf den digitalen Geburtstagsgruß zusammen: "Sprachlos".

Anzeige

Getty Images Sarah Paulson bei einem Event in NYC im Oktober 2019

Anzeige

Getty Images Sarah Paulson und Holland Taylor im März 2018 in Beverly Hills

Anzeige

Getty Images Sarah Paulson und Holland Taylor bei den Television Critics Association Awards in Beverly Hills 2016

Anzeige

Wie findet ihr Sarahs Geburtstagsgrüße? 600 Stimmen 548 So rührend! 52 Für meinen Geschmack viel zu kitschig.



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de