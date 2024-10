Serienstar Sarah Paulson strahlt in extravagantem Dress

Sarah Paulson (49) zeigte bei den diesjährigen WSJ. Magazine Innovator Awards in New York ihren ausgefallenen Sinn für Mode! Die Schauspielerin erschien am Dienstag im Museum of Modern Art und zog alle Blicke auf sich: Sie trug ein weißes und nudefarbenes Spitzenkleid mit schulterfreiem Ausschnitt und einem auffälligen Tulpenrock. Dazu kombinierte die American Horror Story-Darstellerin riesige weiße Plateauschuhe von Marc Jacobs (61), die ihr einige zusätzliche Zentimetern verschafften. An ihrer Seite war der Designer selbst, mit dem sie gemeinsam über den roten Teppich schritt.

Während der Veranstaltung überreichte Sarah dem berühmten Modemacher einen Preis und gratulierte ihm zu seiner Auszeichnung als Fashion Innovator of 2024 des Wall Street Journals. "Marc hat es absolut verdient", sagte sie laut Daily Mail gegenüber anwesenden Reportern. Ihr Outfit hatte sie direkt von der Laufstegpräsentation der Herbstkollektion 2024 von Marc übernommen, was ihren modischen Auftritt noch bemerkenswerter machte.

Abseits des roten Teppichs freut sich Sarah auf ihr nächstes Projekt: Sie wird an der Seite von Kim Kardashian (44) in der von Ryan Murphy (58) produzierten Anwaltsserie "All's Fair" spielen. Die Serie dreht sich um eine von Frauen geführte Scheidungsanwaltskanzlei in Los Angeles. Sarah zeigte sich gegenüber Us Weekly begeistert von der Zusammenarbeit mit Kim: "Sie war immer so herzlich zu mir, und ich bin sicher, wir werden eine großartige Zeit haben." Kim, die selbst Jura studierte, übernimmt die Rolle einer erfolgreichen Scheidungsanwältin. "Es fühlt sich richtig an, eine Anwältin im echten Leben zu sein und eine im Fernsehen zu spielen", sagte Kim zu dem Projekt.

Getty Images Sarah Paulson und Marc Jacobs bei den WSJ. Magazine Innovator Awards 2024

Getty Images Sarah Paulson und Kim Kardashian

