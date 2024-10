Sarah Paulson und ihre Holland strahlen auf rotem Teppich

Sarah Paulson (49) und ihre langjährige Partnerin Holland Taylor (81) zeigten sich am Freitagabend verliebt wie eh und je auf der Premiere von Sarahs neuem Film "Hold Your Breath" in Los Angeles. Hand in Hand strahlten die beiden Schauspielerinnen auf dem roten Teppich und bewiesen einmal mehr ihre enge Verbundenheit. Wie Aufnahmen, die Daily Mail vorliegen, zeigen, zog die 49-Jährige in einem eleganten schwarzen, ärmellosen Kleid mit funkelnden silbernen Trägern alle Blicke auf sich. Die Two and a half Men-Berühmtheit ergänzte den glamourösen Auftritt in einem schicken schwarzen Hosenanzug mit glänzendem Revers und transparentem Ausschnitt.

Sarah und Holland sind seit 2015 ein Paar und trotz eines Altersunterschieds von über 30 Jahren glücklich miteinander. Wie frisch die Liebe nach all den Jahren noch immer zu sein scheint, bewies die 81-Jährige erst kürzlich, als sie in einem People-Interview in höchsten Tönen von ihrer Partnerin schwärmte. Die "Ratched"-Darstellerin sei "außergewöhnlich fürsorglich und aufmerksam". Das merke und fasziniere sie vor allem an ihrem Umgang mit ihren Freunden und ihren drei gemeinsamen Hunden. "Sie verbringt viel Zeit damit, sich um andere Lebewesen zu kümmern. Das ist eine sehr attraktive Eigenschaft", fügte Holland hinzu.

Obwohl das Paar nun schon seit neun Jahren gemeinsam durchs Leben geht, leben die beiden Schauspielerinnen noch immer getrennt. "Holland und ich verbringen viel Zeit miteinander, aber wir leben nicht im selben Haus", betonte Sarah in dem Podcast "Smartless". Das sei sogar das Geheimnis ihrer langlebigen Liebe. "Wir sind schon sehr lange zusammen und ich denke, ein Teil davon hat damit zu tun, dass wir zusammen sind, wenn wir es wollen und nicht, wenn wir es nicht wollen", erklärte sie.

Getty Images Sarah Paulson und Holland Taylor, 2018 in New York City

Lumeimages / MEGA Sarah Paulson, Schauspielerin

