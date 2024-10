Sarah Paulson (49) turtelt mit ihrer Freundin (81) bei Gala

Sarah Paulson (49) sorgte am Samstagabend für Aufsehen, als sie gemeinsam mit ihrer Partnerin Holland Taylor (81) in einem glamourösen Outfit bei der Academy Museum Gala in Los Angeles erschien. Wie auf diesen neuen Fotos zu sehen ist, strahlte das verliebte Paar gemeinsam auf dem roten Teppich und zeigte der Welt einmal mehr, wie glücklich es ist. Die "American Horror Story"-Schauspielerin und die "The Practice"-Darstellerin posierten auf dem roten Teppich beispielsweise Händchen haltend für die Fotografen und zogen damit alle Blicke auf sich.

Sarahs atemberaubendes Outfit bestand aus einem ärmellosen Crop-Top und einem langen Rock. Beide Teile waren mit dunklen Glitzersteinen besetzt, die im Scheinwerferlicht schimmerten. Sie ergänzte ihren Look mit goldenen, klobigen Armbändern und einer passenden Halskette, die dem Ganzen zusätzlichen Glamour verliehen. Holland entschied sich für einen schimmernden goldenen Anzug, den sie mit einem grauen Top kombinierte. Eine lange Anhängerkette, eine elegante schwarze Clutch und funkelnde Stilettos rundeten ihr stilvolles Erscheinungsbild ab.

Sarah und Holland sind seit 2015 ein Paar und zählen zu den Traumpaaren Hollywoods. Trotz eines Altersunterschieds von 32 Jahren lassen sie sich nicht beirren und zeigen immer wieder, dass Liebe keine Grenzen kennt. In der Vergangenheit hat Sarah offen über ihre Beziehung gesprochen und betont, wie wichtig Holland in ihrem Leben ist. Die beiden unterstützen einander in ihren Karrieren und sind häufig gemeinsam auf Veranstaltungen zu sehen.

Getty Images Sarah Paulson bei der Academy Museum Gala in Los Angeles, Oktober 2024

Getty Images Sarah Paulson und Holland Taylor im Oktober 2024

