Sarah Paulson deutet "American Horror Story"-Rückkehr an

Sarah Paulson (49) hat überraschende Neuigkeiten für alle Fans von American Horror Story: Sie könnte bald wieder in der beliebten Horrorserie zu sehen sein. In einem Interview mit Robin Roberts in der Sendung "Good Morning America" verriet die Schauspielerin: "Ich denke, es besteht eine große Chance, dass ich zu 'American Horror Story' zurückkehren werde." Während sie eigentlich für ihren neuen Thriller "Hold Your Breath" warb, ließ Sarah durchblicken, wie sehr sie sich eine Rückkehr zu der Serie wünsche, mit der ihre Karriere einst begann.

Sarah betonte außerdem, dass "American Horror Story" für sie etwas ganz Besonderes sei. "Es ist mein Zuhause. Dort habe ich angefangen", schwärmte der Serienstar und hob hervor, wie spannend es war, in sieben Staffeln sieben verschiedene Charaktere zu spielen: "Das ist als Schauspielerin das Aufregendste und gibt einem viel berufliche Flexibilität." Ihr letzter Auftritt in der Show war 2021 in der Staffel "Double Feature". In den Staffeln "1984", "NYC" und "Delicate" war sie hingegen nicht zu sehen. Über die erneute Zusammenarbeit mit ihren langjährigen Kollegen würde sich die "Run"-Darstellerin ganz besonders freuen. "Wenn ich mit Evan Peters (37) und Ryan Murphy (58) wieder vereint sein könnte, müsst ihr mir nur sagen, wann und wo, und ich bin da", erklärte sie begeistert.

Sarah hat mit dem Serien-Schöpfer Ryan Murphy bereits bei vielen Projekten zusammengearbeitet. Abseits von "American Horror Story" hat sie gemeinsam mit ihm an Serien wie "Ratched" und "American Crime Story" mitgewirkt. Zudem wurde kürzlich bekannt, dass sie in seinem neuen Justizdrama "All's Fair" auftreten wird, wo sie unter anderem neben Kim Kardashian (43), Glenn Close (77) und Naomi Watts (56) zu sehen sein wird.

Getty Images Sarah Paulson, Schauspielerin

