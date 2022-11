Bethenny Frankel ehrlich: Das hat sie an sich machen lassen!

Bethenny Frankel (52) will ihren Followern nichts verheimlichen! Die US-amerikanische TV-Bekanntheit begeistert ihre Fans immer wieder mit ihren Looks. Auf Social Media ist sie sehr aktiv und präsentiert ihr glamouröses Leben – inklusive einiger Beauty-Treatments und Gesichtsbehandlungen. Nur allzu gerne spricht sie über das Thema Hautpflege, aber nun ging sie noch etwas tiefer: Bethenny verriet, was sie alles an sich machen ließ!

In ihrer Instagram-Story packte der Real Housewives Of New York City -Star aus. Bethenny hat sich vor 15 Jahren die Brüste machen lassen, über die Jahre mit Fillern nachgeholfen und ließ sich kürzlich Botox in ihren Kiefer spritzen. "Ich möchte wie ich selbst aussehen, aber auch einfach ein bisschen nachhelfen", führte sie aus. Dabei sei es ihr wichtig, mit ihrer Community ehrlich über diese Dinge zu sprechen.

Hat Bethenny noch weitere Besuche beim Doc geplant? Dazu sagte sie nichts Konkretes – betonte aber, die Eingriffe lieber früher als später durchzuführen zu wollen. Somit wolle sie sichergehen, dass ihr Äußerliches sich nicht allzu sehr verändert.

Getty Images Bethenny Frankel bei einem Event

Getty Images Bethenny Frankel bei den Emmys 2019

Instagram / bethennyfrankel Bethenny Frankel, "Real Housewives of New York City"-Bekanntheit

