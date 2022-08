Fit mit 51: Bethenny Frankel macht keinen Sport oder Diäten

Bethenny Frankel teilt das Geheimnis hinter ihrem Körper! Die Real Housewives of New York City-Bekanntheit ist 51 Jahre alt und selbst nach der Geburt ihrer Tochter immer noch topfit wie eh und je. Ihren strammen Körper zeigt die Unternehmerin auch nur allzu gerne im Netz und setzte erst vor wenigen Wochen ihre Bauchmuskeln in Szene. Doch diese scheinen nicht von einem straffen Sportprogramm zu kommen. Bethenny hält nichts von Training oder Diäten, wie sie nun verriet!

In einem TikTok-Clip plauderte die 51-Jährige darüber, wie sie ihre Figur hält. "Ich treibe keinen Sport. Ich tue, was ich kann, wenn ich kann", erklärte Bethenny. Dazu zählen ihre Hobbys wie Snowboard fahren, Surfen oder auch Strandspaziergänge. Beim Essen will sie sich ebenfalls nichts verbieten. "Ich glaube an Ausgewogenheit. Ich glaube an Schlaf, ich glaube an Leben, ich glaube an Pommes, ich glaube an Alkohol, und ich glaube daran, nicht verrückt zu sein", fasst der Reality-TV-Star zusammen.

Als sie etwa 30 Jahre alt war, hat Bethenny hingegen stets Diät gehalten – wog zu dieser Zeit aber sogar mehr. Heute will sie nicht mehr ständig auf ihre Ernährung achten. Durch Diäten fühle man sich schnell "gefesselt und eingesperrt" und werde somit unglücklich.

Instagram / bethennyfrankel Bethenny Frankel im Juli 2022

Instagram / bethennyfrankel Bethenny Frankel, US-Reality-TV-Star

Instagram / bethennyfrankel Bethenny Frankel, "Real Housewives of New York City"-Bekanntheit

