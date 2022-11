Darin tickt ihre Tochter Joelina anders als Daniela Büchner

Wie die Mutter, so die Tochter? Es ist kein Geheimnis, wie nah Daniela Büchner (44) und ihre Tochter Joelina Karabas (22) sich sind. Die Reality-TV-Bekanntheit und ihre Älteste stehen einander immer bei – ganz besonders, seitdem Dannis Mann Jens Büchner (✝49) vor vier Jahren verstorben ist. Auch auf Social Media ist deutlich zu sehen, wie viele Gemeinsamkeiten die beiden Influencerinnen haben. Aber in welchen Eigenschaften unterscheiden Joelina und ihre Mama sich vielleicht? Promiflash hat mal nachgefragt!

"Wir unterscheiden uns in vielen Dingen", verrät Danni im Interview. "Meine Tochter ist eiskalt und geht zum Beispiel so viel cooler mit Hate und Kommentaren um, als ich. Das liebe ich sehr an ihr." Joelina erklärt dazu: "Ich mache mich lustig darüber, was soll ich denn machen? Das bringt mir nichts, zu Hause zu weinen." Sie stehe schon seit sieben Jahren in der Öffentlichkeit und hätte das gut beigebracht bekommen. "Ich bin immer ich selbst und würde mich niemals verstellen. Man kann es nie allen recht machen", stellt die 22-Jährige klar.

Obwohl Danni schon einige Schicksalsschläge verkraften musste, sei sie an einem sehr guten Punkt in ihrem Leben. Überträgt sich ihre optimistische Art auch auf ihre Kids? "Ich würde sagen, wir stecken uns gegenseitig an und wir bestärken uns gegenseitig", betont Joelina. Und wie bestärkt die Mama ihre Kinder so positiv? "Meine Kinder wissen, was wichtig ist: Gesundheit, Familie, gute Freunde, Loyalität", beteuerte die ehemalige Promi Big Brother-Kandidatin.

Anzeige

Instagram / joelinakrbs Danni Büchner und ihre Tochter Joelina

Anzeige

Thomas Schröer / Future Image / ActionPress Daniela Büchner und Joelina Karabas bei dem "Sweet House of Horror 2" Event

Anzeige

Instagram / dannibuechner TV-Bekanntheit Danni Büchner und ihre Töchter Joelina und Jade Karabas

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de