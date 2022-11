Gewusst? Diesen Berufswunsch hatte Prinzessin Diana damals

Prinzessin Diana (✝36) zog es als Teenager offenbar ins Rampenlicht. 1977 lernte die damals 16-Jährige ihren zukünftigen Ehemann, den damaligen Prinzen Charles (74) kennen. Vier Jahre später gaben sie sich im Rahmen einer großen Zeremonie in der Westminster Abbey das Jawort. Mit ihrer Hochzeit wurde der Blondine somit der Titel der Prinzessin übertragen. Doch eigentlich träumte Diana davon, einen besonderen Beruf auszuüben.

Im Interview mit Bild erinnerte sich Wayne Sleep im vergangenen Jahr an sein Treffen mit der Prinzessin 1985 zurück. Der Balletttänzer und die zweifache Mutter führten damals gemeinsam einen Tanz zu Charles' Geburtstag auf. Immer wieder habe Diana ihm erzählt, wie sehr sie sich als Jugendliche gewünscht habe, Balletttänzerin zu werden. "Sie hatte großes Talent und sie hätte professionelle Tänzerin werden können", betonte Wanye in dem Interview.

Doch nicht nur der Titel der Prinzessin könnte ihr bei der Erfüllung ihres Berufswunsches im Weg gestanden haben. Wie ihre damalige Tanzlehrerin Anne Allen in dem Dokumentationsfilm "Diana: In Her Own Words" berichtete, habe Diana vor allem ihre Größe ein Strich durch die Rechnung gemacht. "Sie war schlichtweg zu groß, um Berufstänzerin zu werden", erinnerte sich Anne.

Getty Images Prinzessin Diana tanzt mit John Travolta, 1985

Getty Images Prinzessin Diana, 1990

Getty Images Prinzessin Diana

