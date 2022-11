Ist "Hochzeit auf den ersten Blick"-Peter noch verliebt?

Ist Peter immer noch ein glücklich verheirateter Mann? Der Polizist hatte im Rahmen von Hochzeit auf den ersten Blick die ihm bis dahin völlig unbekannte Jaqueline geheiratet. Die beiden waren direkt voneinander geflasht – im Laufe der Dreharbeiten mauserten sie sich zum Traumpaar. Im Finale hatten sie sich für den Fortbestand ihrer Ehe entschieden. Inzwischen liegen die Dreharbeiten allerdings schon mehrere Monate zurück. Sind Peter und Jaqueline immer noch zusammen?

In seiner Instagram-Story veröffentlichte der 34-Jährige ein Video, in dem zu sehen ist, wie er sein Handy nimmt, Jaquelines Profil auf der Social-Media-Plattform aufruft und ihren Account abonniert. Daraufhin richtete er die Kamera auf sich und lächelte fröhlich in die Kamera und zeigte seinen Ehering. Jaqueline kam von der Seite ins Bild und gab ihm einen Kuss auf die Wange. Auch sie teilte ein Video, indem sie dieselbe Handlung vollzieht.

Bislang hatten Peter und Jaqueline ihre Accounts nicht gegenseitig abonniert. Das hatte bei manchen Zuschauern zu Beginn der Staffel für große Verwirrung gesorgt. Allerdings teilte das Paar immer wieder gemeinsame Bilder und Videos.

Jaqueline und Peter

Jaqueline und Peter, Brautpaar bei "Hochzeit auf den ersten Blick"

Jaqueline und Peter bei "Hochzeit auf den ersten Blick"

