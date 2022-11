Kuriose Pose: Probt Chrissy Teigen hier ihre Entbindung?

Bereitet sich Chrissy Teigen (36) hier schon einmal für den Ernstfall vor? Das Model und ihr Ehemann John Legend (43) sind in freudiger Erwartung: Ihr drittes Kind wird schon bald das Licht der Welt erblicken. Ihren Schwangerschaftsalltag teilt die Zweifachmama seither immer wieder gerne mit ihren Followern im Netz. So auch zum diesjährigen Thanksgiving: Zwischen all dem Stress gönnte sich Chrissy eine Pause – und amüsiert ihre Fans vor allem mit ihrer bizarren Sitzhaltung.

Via Instagram teilte Chrissy am Freitag eine Bilderreihe von den Feiertagen mit ihrer Familie. Neben dem reichlich gedeckten Tisch und dem großen Truthahn sieht man auch ein Bild davon, wie Chrissy ein Päuschen in der Küche macht und ihre Füße auf die Arbeitsplatte hochlegt. Ihre Follower scheint dieser Anblick ziemlich zu amüsieren. "Bringst du dein Kind etwa in der Küche zur Welt?" oder "Übst du schon?", hieß es da in der Kommentarspalte unter ihrem Post.

Betrachtet man den Babybauch der 36-Jährigen ist klar: Lange kann es nicht mehr dauern, bis Baby Nummer drei das Licht der Welt erblickt. Bis es endlich so weit ist, gönnt sich Chrissy deshalb so viel Ruhe wie nur möglich. "Jetzt werde ich versuchen, mich ein wenig auszuruhen und die letzten Wochen als Zweifachmama zu genießen", beschloss sie ebenfalls auf Social Media.

Instagram / chrissyteigen Chrissy Teigen, John Legends Frau

Getty Images John Legend und Chrissy Teigen in New York

Getty Images Chrissy Teigen bei den Emmy-Awards 2022

