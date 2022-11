Millionen: So viel Geld hat 50 Cent für Anwälte ausgegeben

Das hat 50 Cent (47) schon sehr viel Geld im Leben gekostet! Der Rapper ist bereits in jungen Jahren auf die schiefe Bahn geraten: Nachdem seine Mutter ermordet wurde, fing er an, mit Drogen zu dealen, wofür er auch einige Gefängnisstrafen absitzen musste. Als er dann jedoch in die Musikszene einstieg, entfernte er sich nach und nach von den kriminellen Machenschaften. Doch ganz ohne Ärger ging es bei ihm auch dann nicht: Nun verriet 50 Cent, wie viel Geld er bislang schon für Anwälte und Gerichtskosten ausgegeben hat.

Vor wenigen Tagen sprach der Rapper mit dem Buchautor Brian J. Roberts über seine Musikkarriere. Innerhalb dieses Gesprächs, das man sich auf YouTube ansehen kann, stellte sich dann etwas Interessantes heraus: Seit seinem Durchbruch im Jahr 2003 habe Curtis Jackson – wie der Rapper mit bürgerlichem Namen heißt – bereits 22 Millionen Euro für Gerichtskosten ausgegeben. Da der "In Da Club"-Interpret aber durch seinen Erfolg bereits ein so hohes Vermögen aufgebaut hat, sehe er diese Summe lediglich als "Unternehmenskosten" an.

2016 befand sich 50 Cent außerdem im Rechtsstreit mit seiner Ex Shaniqua Tompinks. Der Grund: Sie hatte mehr Unterhalt für ihren gemeinsamen Sohn Marquise (25) verlangt, damit der Junge auf ein College gehen kann. Die bisherigen 6.400 Euro im Monat hätten dafür nicht ausgereicht.

Anzeige

Getty Images 50 Cent, Rapper

Anzeige

Getty Images 50 Cent im Juli 2021

Anzeige

Instagram / 199viq Marquise Jackson, Mai 2021

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de