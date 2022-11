Total stolz: Florian lobt seine Sarah Connor in hohen Tönen!

Florian Fischer (48) platzt vor Stolz! Der Sänger und Sarah Connor (42) sind schon seit über zwölf Jahren ein Paar – davon sogar fünf miteinander verheiratet. Die beiden sind aber nicht nur Mann und Frau, sondern auch Eltern von zwei Kindern. Auch die Liebe zur Musik teilen sie – auf das neueste Album der Sängerin reagierte der Familienvater deshalb nun: Florian lobte Sarahs Arbeit und widmete ihr süße Worte.

Auf Instagram postete der 48-Jährige jetzt das Cover von Sarahs neuem Weihnachtsalbum "Not so Silent Night", das auf Platz eins der deutschen Charts gewählt worden ist. "Meine wunderschöne Göttin, herzlichen Glückwunsch zur hochverdienten Nummer eins für dieses unglaubliche Weihnachtsalbum", schrieb er zu seinem Beitrag dazu und merkte an, wie beeindruckt er von ihr sei. Denn die Sängerin habe sich neben ihrer Mutterrolle gerade einmal 14 Tage für dieses Album freiräumen können. "Ich bin so unglaublich stolz auf dich und verneige mich vor deinen außergewöhnlichen Begabungen, die du immer und immer wieder an den Tag legst", lobte er seine Frau.

Doch das war noch längst nicht alles – Florian sicherte Sarah seine ewige Unterstützung zu. "Ich genieße es einfach, für ein solches Werk jeden Tag mit voller Leidenschaft in den Ring zu gehen und dafür zu sorgen, dass deine Musik von so vielen Menschen wie möglich gehört werden kann", schrieb der Musikmanager und merkte danach noch an, dass er seine Frau unendlich liebe.

Sarah Connor im Dezember 2021

Sarah Connor und Florian Fischer in New York im Mai 2014

Florian Fischer, Musikmanager und Sänger

