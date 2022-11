Übel und müde: Schwangerer Samira Cilingir geht es nicht gut

Samira Cilingir plagen Schwangerschaftsbeschwerden! Am 23. November verkündeten die ehemalige Love Island-Teilnehmerin und ihr Gatte Yasin (31), dass ihr Söhnchen Malik ein Geschwisterchen bekommt. Die Influencerin befindet sich noch ganz am Anfang ihrer Schwangerschaft – gerade erst in der zehnten Woche. Da sich der Körper in dieser Zeit erst noch auf das Baby im Bauch einstellen muss, werden viele Schwangere in diesem Stadium von Symptomen geplagt. Jetzt verrät Samira, mit welchen Beschwerden sie derzeit zu kämpfen hat!

Auf Instagram lässt die ehemalige Das Sommerhaus der Stars-Teilnehmerin ihre Community wissen, wie es ihr geht: "Die Müdigkeit, die ist echt gefährlich bei mir. Ich bin so krass müde. Das ist schlimmer als in der Schwangerschaft mit Malik." Doch nicht nur die Müdigkeit mache der 24-Jährigen zu schaffen. "Ich werde immer wach und ich habe so Fressattacken. Also nicht Fressattacken, aber mir wird schlecht", erklärt die zukünftige Zweifachmama und zeigt auf ihren Hals: "Das hängt dann genau hier." Sie müsse dann immer etwas essen, weil sie Angst habe, dass das vorherige Essen sonst in ihrem Hals stecken bleibe. Durst habe der Lockenschopf auch ungewöhnlich viel.

Zum Glück muss Samira aber nicht alleine durch die Schwangerschaft gehen. Ihr Gatte steht ihr sowohl bei körperlichen als auch bei seelischen Konflikten immer zur Seite. Auf Instagram verrät die Schwangere nämlich, dass sie mit ihrem Aussehen aufgrund der Pickel in ihrem Gesicht zu kämpfen habe: "Ich werde immer hässlicher", sagt sie zu Yasin. Der will davon nichts hören und baut sie auf: "Du bist schön genug."

Instagram / samira.bne Samira Cilingir im November 2021

Instagram / samira.bne Samira und Yasin, ehemaliges "Love Island"-Kandidaten

Instagram / samira.bne Yasin und Samira Cilingir mit ihrem Sohn Malik, November 2022

