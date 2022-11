Neue Liebe? Minka Kelly und Dan Reynolds bei Date gesichtet

Ist das etwa die neue Liebe von Minka Kelly (42)? Im September 2020 gaben die Schauspielerin und Trevor Noah ihre Beziehung bekannt, ein Jahr später folgte die Trennung. Kurze Zeit später versuchte sie ihr Glück erneut mit dem Komiker, die Beziehung ging jedoch wieder in die Brüche. Zuletzt gab es Gerüchte um einen erneuten Liebes-Anlauf der beiden. Nun soll das Model aber ein Auge auf einen neuen Mann geworfen haben – und dieser ist kein Unbekannter!

Die Beauty wurde am Samstag bei einem Date in Los Angeles mit dem Imagine Dragons-Frontmann Dan Reynolds (35) gesichtet. Auf Paparazzi-Fotos ist das angebliche Paar beim Verlassen eines Restaurants zu sehen. Auf den Page Six vorliegenden Bildern streicht Dan Minka durchs Haar, während sie im Auto sitzen. Die beiden sollen angeblich mehr als fünf Stunden in dem Restaurant verbracht haben und verließen es erst um 1 Uhr morgens.

Minkas mögliche neue Flamme ist ebenfalls seit kurzem single. Erst im diesjährigen September trennte der "Believer"-Interpret sich von seiner Frau Aja Volkman, mit der er zehn Jahre verheiratet war. "Ich bin traurig zu sagen, dass Aja und ich uns nach vielen schönen gemeinsamen Jahren getrennt haben. Unseren Kindern gute Eltern zu sein, hat für uns oberste Priorität", verkündete er damals auf Twitter.

Instagram / minkakelly Minka Kelly im August 2019

Getty Images Minka Kelly, Schauspielerin

Getty Images Dan Reynolds und Aja Volkman, März 2019

