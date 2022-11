Schwangere Laura Maria Rypa: So groß ist ihr Babybauch schon

Schon bald darf Laura Maria Rypa ihr Baby in den Händen halten! Ende August verkündete die Influencerin, dass sie von ihrem Verlobten Pietro Lombardi (30) ein Kind erwartet. Wann genau ihr Sohn auf die Welt kommt, will die gelernte Rechtsanwaltsfachangestellte jedoch nicht verraten. Der Grund: Sie möchte nicht, dass ihre Follower ab einem bestimmten Zeitpunkt andauernd fragen, ob ihr Kind auf der Welt ist. Doch wie Laura jetzt zeigte, ist nicht mehr zu übersehen, dass sie schon weit fortgeschritten in ihrer Schwangerschaft ist!

Auf Instagram präsentierte Laura ihren kugelrunden Babybauch in einem eng anliegenden Kleid. Auf den schönen Anblick reagierten nicht nur ihre Follower mit zahlreichen roten Herz-Emojis. Auch ihr Partner Pietro fand süße Worte für seine zukünftige Ehefrau. "Du bist die schönste Frau der Welt", schwärmte der Sänger.

In ihrer Instagram-Story teilte Laura außerdem eine Aufnahme, in der Pietro ihr ein weiteres Kompliment machte. Der DSDS-Juror findet nämlich, dass seine Verlobte als Schwangere schöner denn je ist. "Deine Ausstrahlung ist echt krass. Ich finde dich hübscher als vorher", meinte Pietro zu Laura.

Instagram / lauramaria.rpa Laura Maria Rypa, Influencerin

Instagram / lauramaria.rpa Laura Maria Rypa, November 2022

Instagram / lauramaria.rpa Pietro Lombardi und seine Freundin Laura Maria Rypa

