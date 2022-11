So schlimm ist der Gefängnisalltag für Brittney Griner!

Brittney Griner (32) hat keine leichte Zeit vor sich. Die US-amerikanische Basketballspielerin wurde in Russland zu einer Freiheitsstrafe von neun Jahren verurteilt und befindet sich seit Februar in einem russischen Gefängnis. Der Sportlerin wird vorgeworfen, im Besitz von Haschisch-Öl gewesen zu sein. Vor einigen Wochen wurde bekannt, dass die Olympiasiegerin in ein anderes Gefangenenlager gebracht wurde – dort sind Bedingungen alles andere als angenehm.

Gegenüber The Nation sprach der Sportjournalist Dave Zirin über das Gefängnis in Mordowien, in dem sich die 32-Jährige befindet. Er machte deutlich, dass die Gefangenen dort fast menschenunwürdig behandelt werden. Laut Dave gebe es dort unter anderem keine angemessene medizinische Versorgung. Er fügte hinzu, dass das Gefängnis dafür berühmt sei, rassistisch und homophob zu sein. Zudem sei unklar, ob Brittneys Zelle ein Bett beinhaltet, welches für ihre Körpergröße von über zwei Metern geeignet ist.

Bisher hatten Brittneys Vertreter nur Positives zu berichten. Laut dem Spiegel gehe es Brittney den Umständen entsprechend gut und sie setze alles daran, "stark zu bleiben". Sie fügten hinzu, dass sie versuche, sich in ihrer neuen Umgebung einzugewöhnen.

