Superselten! Nicole Kidman teilt Foto von Tochter Sunday

Nicole Kidman (55) gewährt ihren Fans private Einblicke in ihren Alltag als Mama! Nachdem die Hollywood-Bekanntheit ihrem Liebsten Keith Urban (55) 2006 das Jawort gab, bekam das Traumpaar zwei Jahre später die erste gemeinsame Tochter Sunday Rose (14). 2010 machte die kleine Faith Margaret (11) das Familienglück komplett. Ihre Kids hält die Schauspielerin allerdings weitgehend aus der Öffentlichkeit heraus. Dennoch macht die "The Invasion"-Darstellerin hin und wieder eine Ausnahme: Jetzt teilte Nicole ein Bild ihrer Tochter Sunday im Netz!

In einer Story auf Instagram teilte die 55-Jährige einen Schnappschuss ihrer Tochter, nachdem das Mutter-Tochter-Duo für fast 96.000 Euro einen von Hugh Jackman (54) signierten Hut ersteigerte: In Kombination mit einem stylishen Blumenkleid posierte der Teenager mit der Kopfbedeckung. "Der Hut, den wir bei der Auktion gekauft haben!", schrieb Nicole stolz zu der Aufnahme.

Bereits in der Vergangenheit machte Nicole deutlich, wie dankbar sie für ihre kleine Familie ist: "Sie sind immer an meiner Seite und wir sind eine sehr, sehr verbundene Familie, also teilen wir viel", erklärte die "Eyes Wide Open"-Darstellerin emotional gegenüber Entertainment Tonight.

Getty Images Keith Urban und Nicole Kidman bei den SAG Awards 2022

Instagram / nicolekidman Nicole Kidmans Tochter Sunday im November 2022

Getty Images Nicole Kidman im Dezember 2021

