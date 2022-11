"Abenteuer": Betty Taube darf in Formel-1-Wagen mitfahren

Betty Taube (28) hat im Laufe ihrer TV-Karriere schon so einige Erfahrungen gesammelt! Die gebürtige Eberswalderin hat 2014 im Rahmen der neunten Germany's next Topmodel-Staffel um den Sieg gekämpft – und dabei so einige spannende Challenges absolviert. Außerdem war sie unter anderem schon beim TV Total Turmspringen oder auch bei Promi Shopping Queen dabei. Doch jetzt machte sie eine besonders rasante Erfahrung: Betty durfte in einem Formel-1-Wagen mitfahren!

Auf ihrem Instagram-Profil teilte Betty nun einen Clip, der sie bei dem adrenalingeladenen Erlebnis zeigt. Nach ein paar medizinischen Tests darf die Beauty im Cockpit des Rennwagens Platz nehmen. In der Aufnahme flitzt die Influencerin daraufhin gemeinsam mit einem professionellen Fahrer über den Asphalt. "'Lichtgeschwindigkeit' und drei Tage Nackenschmerzen ergeben eines meiner krassesten Abenteuer", betonte das Model zudem.

Schnelle Autos sind aber nicht Bettys einzige Leidenschaft! Die Frohnatur arbeitet auch gerne in schwindelerregenden Höhen an ihrem Adrenalinspiegel: Betty hat nämlich sogar einen eigenen Pilotenschein und teilt im Netz immer wieder Videos und Fotos von ihren Flügen.

Anzeige

ActionPress Betty Taube, Model

Anzeige

ActionPress Betty Taube im März 2022 in Berlin

Anzeige

Instagram / bettytaube Betty Taube im Oktober 2020

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de