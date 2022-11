Chadwick Boseman (†43) wäre heute 46 Jahre alt geworden

Hollywood hat Chadwick Boseman (✝43) nicht vergessen! In Black Panther spielte sich der US-Amerikaner in die Herzen der Marvel-Fans und bekam so seinen festen Platz in dem Superheldenuniversum. Ende August 2020 dann der Schock: Der Hollywoodstar starb an einer langjährigen und hartnäckigen Darmkrebserkrankung. Diese hatte er nie öffentlich gemacht, die Nachricht kam somit überraschend. An seinem Geburtstag erinnern sich Fans und Kollegen nun an Chadwick.

Am 29. November wäre Chadwick 46 Jahre alt geworden. Ein Datum, dass seine Familie wohl niemals vergessen wird. Anlässlich dieses Tages erinnern sich seine Fans im Netz weltweit an den Schauspieler. "Deine Zeit mit uns war kurz, aber dein Einfluss war groß. Ruhe weiterhin in Frieden, König", schrieb ein berührter Fan auf Twitter. Und auch die Chadwick Boseman Foundation widmete sich heute dem Gedenken ihres Gründers und startete eine Spendenaktion für gemeinnützige Zwecke.

Chadwicks wohl bekannteste Rolle war die von T'Challa, besser bekannt als Black Panther. Erst vor wenigen Wochen lief die Fortsetzung in den Kinos an. Doch Disney hatte wohl beschlossen, dass es keine Möglichkeit gibt, die ikonische Rolle neu zu besetzten. Eine Entscheidung, die nicht nur bei den Fans gut ankam, sondern auch bei den Co-Stars. Schauspieler Lupita Nyong'o (39) erklärte, dass es darum ginge, auch die Figur mit ihrem Darsteller "ruhen zu lassen".

