Der "Walker, Texas Ranger"-Star Clarence Gilyard Jr. ist tot

Clarence Gilyard Jr. hat sich im Laufe seines Lebens einen großen Namen als Schauspieler gemacht. Seine größten Erfolge feierte der US-Amerikaner aber wohl mit seiner Rolle in der beliebten Serie "Walker, Texas Ranger": In neun Staffeln verkörperte er neben Chuck Norris (82) und Sheree Wilson den Ranger James Jimmy Trivette. Jetzt müssen sich seine Fans jedoch von ihm verabschieden: Clarence ist im Alter von 66 Jahren verstorben.

Diese traurige Nachricht machte jetzt die University of Nevada, Las Vegas, in einem Statement publik, das unter anderem The Wrap vorliegt. Clarence hat neben der Schauspielerei nämlich auch als Professor an der UNLV gelehrt. "Professor Gilyard war ein Symbol des Lichts und der Stärke für alle um ihn herum. Wann immer wir ihn fragten, wie es ihm ging, erklärte er fröhlich, dass er 'glücklich' sei! [...] Wir lieben Sie und werden Sie sehr vermissen, Professor G.", heißt es in dem Statement unter anderem.

Genauere Details zum Tod des Schauspielers sind bislang noch nicht bekannt. Das Magazin berichtete neben dem Statement der Universität jedoch, dass Clarence vor seinem Tod lange gegen eine Krankheit gekämpft habe. Diesen Kampf habe er am Montag verloren.

Anzeige

ActionPress Sheree Wilson, Chuck Norris und Clarence Gilyard Jr. in "Walker, Texas Ranger"

Anzeige

Getty Images Clarence Gilyard Jr. im Januar 2001 in Los Angeles

Anzeige

ActionPress Clarence Gilyard Jr. bei der Comic Con 2018 in Dortmund

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de