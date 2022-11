Ehrliche Worte: Mama-Alltag ist für Citamaass nicht einfach!

Citamaass (35) muss sich offenbar noch an ihre neue Situation gewöhnen. Die Influencerin ist Mitte November zum ersten Mal Mutter geworden: Gemeinsam mit ihrem Partner David durfte sie sich über einen Sohn freuen. Der Kleine hört auf den Namen Louis Felix und ist der ganze Stolz der Familie. Der Alltag mit Kind stellt Cita jedoch auch vor neue Herausforderungen: Sie ist momentan sehr geschafft.

In Ihrer Instagram-Story teilte die 35-Jährige ein Foto, auf dem sie sichtlich erschöpft aussieht. Darunter gestand sie: "Ehrlich gesagt hätte ich es mir nicht so anstrengend vorgestellt, aber dennoch: Zwischen Stillen und Abpumpen, 24 Stunden am Tag liegt da neben mir das Schönste, was mir hätte passieren können." Mutter zu sein sei keineswegs einfach – vor allem, weil einen niemand darauf vorbereite.

Darüber hinaus äußerte sich Cita zu möglicher Kritik und betonte, dass sie alles so machen möchte, wie sie es für gut empfindet. "Manche Dinge scheinen für euch nicht richtig, aber es ist mein 'richtig' und ich bin mir sicher, mein Louis wird ein zauberhafter Junge und wird das allerschönste Leben bei uns haben", stellte sie ihrer Community gegenüber klar.

