Familiendrama: Deshalb zweifelte Promi-BB-Jenni an sich

Jennifer Iglesias (24) hatte keine leichte Kindheit. Die ehemalige Love Island-Teilnehmerin steht aktuell bei Promi Big Brother vor der Kamera und kämpft um den Einzug ins Finale. Vor wenigen Tagen veröffentlichte Jenni außerdem ihren ersten Song. Ob sie in dem Lied mit ihrem Ex Nico abrechnet, verriet die angehende Sängerin bisher nicht. Dafür gibt Jenni jetzt einen intimen Einblick in ihre Kindheit.

In der aktuellen "Promi Big Brother"-Folge schüttet sie ihr Herz aus. "Ich war eigentlich nie so, dass ich Sachen krass an mich rangelassen oder hinterfragt habe, ob ich stark oder gut genug bin, ob ich dazugehöre zu einer Gruppe. Aber irgendwo wurde mir das genommen", erzählt die 24-Jährige Katy Karrenbauer (59) im Loft. Heute erfährt sie viel Unterstützung von ihren Eltern, aber das war nicht immer so. "Meine Eltern schenken mir viel Kraft. Vor allem mein Vater, das ist neu für mich, weil ich kein gutes Verhältnis zu meinem Vater hatte, als ich klein war. Es fiel mir sogar schwer, ihn in den Arm zu nehmen, das hat sich ganz fremd angefühlt." Inzwischen sei die Beziehung jedoch besser geworden.

Besonders die frühe Trennung ihrer Eltern machte ihr zu schaffen. "Mein Vater hat sich in der Zeit nur um sein Restaurant gekümmert. Ich habe sehr gelitten. Ich habe oft nach seiner Aufmerksamkeit gesucht, aber er hat mich dann versetzt oder nicht angerufen. Ich habe viel geweint", gesteht das Reality-TV-Sternchen weiter. Danach habe sie jahrelang keinen Kontakt mit ihrem Vater gehabt. Erst wegen einer Elternbürgschaft für ihre erste Wohnung suchte Jenni wieder den Kontakt.

"Promi Big Brother" ab Freitag, 18. November 2022, täglich live und "Promi Big Brother – Die Late Night Show" direkt im Anschluss live auf Sat.1 und auf Joyn

Instagram / jennifer_loveisland22 "Love Island"-Nico und Jennifer im April 2022

Instagram / jennifer1glesias Jennifer Iglesias, "Love Island"-Gewinnerin 2022

SAT.1 Jenni bei "Promi Big Brother" 2022

